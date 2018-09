Mais da Metade dos Clientes Diz Não Gastar Muito na Hora das Compras

Com alimentação, com beleza, com decoração, com vestuário…os segmentos são tantos que é possível perder a conta. Mas, o que mais consome o seu dinheiro? Pesquisa realizada pela reportagem de O Regional no Facebook mostra que metade dos clientes diz que não gastar muito na hora das compras. Um reflexo não só do desemprego, como também das incertezas políticas e também da economia que dá sinais de melhora a passos lentos.

Neste sábado (15) é comemorado o Dia do Cliente e o questionamento realizado na última semana foi simples – você se considera um cliente que gasta muito? 59% dos internautas apontaram que não, enquanto que 41% disseram que sim, adoram uma infinidade de sacolas.

Mariane Soares de 19 anos é uma consumidora assídua e todo o salário tem como destino o bem estar, como ela mesma classifica. “Eu trabalho o mês inteiro para guardar dinheiro? Se tenho dinheiro eu gasto, se não tenho não gasto. Mas sempre consigo pegar bons preços e gastar com roupas, calçados, passeios”, comenta.

Já Victor Pontes, de 35 anos aponta que a consciência deve ser a de se poupar dinheiro. “Hoje eu estou trabalhando, mas fiquei um bom tempo sem emprego então eu guardo dinheiro, porque eu não sei o dia de amanhã. Nosso país ainda está longe de se recuperar de toda a crise, então é melhor sempre estarmos atentos”, comenta.

Vendas fracas até as eleições

Até outubro, estimativa da Fecomercio é de que as vendas sejam mais fracas que o esperado. O motivo estaria relacionado às incertezas políticas e econômicas. Os empresários esperam mais segurança, assim como os investidores e os consumidores brasileiros.

Até lá a orientação é de que haja cautela na definição das metas de vendas e, portanto, na aquisição de mercadorias. A expectativa de que nos primeiros três meses deste ano haveria recuperação econômica não se consolidou. O desempenho ficou abaixo do esperado e o ajuste “definitivo” dos estoques ficou descartado, pelo menos por hora.

Diante dessa instabilidade evidente no Índice de Estoques (IE), medido mensalmente pela Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, é vista resistência e demora na recuperação que começou no ano passado. Em julho deste ano teve queda pelo terceiro mês consecutivo. Uma retração de 1,9% no comparativo com junho.Com vendas mais fracas, mais produtos ficam nos estoques dos comércios.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local