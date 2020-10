Mais 42 Casos e Duas Mortes São Confirmados em Catanduva

Mais 42 casos de Covid-19 e outras duas mortes foram confirmados em Catanduva de sábado até ontem. Os dados fazem parte do boletim do coronavírus divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Atualmente a cidade tem 5.584 pacientes que testaram positivo para a doença. As duas mortes confirmadas foram de dois homens, um de 66 anos e outro de 94 que estavam internados no Hospital Emílio Carlos.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado todas as segundas-feiras, dos confirmados, 83% apresentam síndrome gripal leve, 9% são profissionais de saúde e 8% apresentam síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Catanduva apresenta uma taxa de incidência de 4582,2 casos por 100 mil habitantes, acima da incidência nacional de 2491,3 casos por 100 mil habitantes. A taxa de letalidade é de 2,8%, abaixo da taxa nacional de 2,9%. Apresenta ainda taxa de mortalidade de 126,4 casos por 100 mil habitantes, acima da taxa nacional de 73,2 casos por 100 mil habitantes.

Karla Konda

Editora Chefe