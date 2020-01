Mais 1,6 mil Vagas Para as Oficinas Culturais Serão Abertas em Catanduva

Mais de 1,6 mil vagas estão previstas para o programa de oficinas culturais de Catanduva. Serão oportunidades em 62 cursos nas áreas de artes plásticas, artesanato, artes cênicas, visuais, dança, música, literatura e libras.

As inscrições serão abertas em fevereiro, conforme informa a Secretaria Municipal de Cultura.

De acordo com informações da pasta, a estimativa é de somar 146 turmas neste ano. Os interessados devem comparecer à Estação Cultura Deca Ruette, entre os dias 1 e 2 de fevereiro, das 8 às 17 horas. Todos os cursos, com os respectivos horários, estão disponíveis para consulta no site www.catanduva.sp.gov.br A informação também é repassada aos interessados na própria Estação, localizada na rua Rio de Janeiro, nº 100, no centro da cidade.

A secretária de Cultura, Cris Anovazzi, reforça que as atividades alcançam um público vasto, formado por crianças a partir de 4 anos, até pessoas que fazem parte da melhor idade. As aulas terão início no dia 17 de fevereiro.

Para fazer a inscrição, os interessados devem levar cópia de documentos pessoais (como RG, CNH, Carteira de Trabalho ou identidade funcional), cópia do comprovante de residência e duas caixas de leite para cada curso escolhido.

No caso das crianças que não tenham RG, o responsável deve apresentar a cópia da certidão de nascimento e uma foto 3×4. Os leites doados serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade, para repasse a entidades e famílias carentes.

Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-5107.

Karla Konda

Editora Chefe