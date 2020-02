Maioria Dos Catanduvenses Vai Passar o Carnaval Em Casa

Catanduva, mais uma vez, não terá festa de carnaval de rua. E com isso, muitas pessoas ficam sem opção de diversão gratuita. Em enquete realizada pelo Jornal O Regional, os munícipes lastimaram não ter nada na cidade no período de festas carnavalescas e a maioria votou que ficariam em casa.

Até o fechamento desta edição foram 199 votos que ficariam em casa contra 24 pessoas que votaram que vão viajar.

De acordo com a pesquisa da plataforma ShopFully, não foi só em Catanduva que as pessoas devem curtir o recanto do lar, no total apenas 40% irão aproveitar a data, sendo que 56% deve ficar em casa/cidade de residência e 44% tem pretensão de viajar com família ou amigos.

Já a falta de dinheiro (39%) aparece como principal motivo para aqueles que devem permanecer em casa. Em segundo lugar, vem os bloquinhos de rua que animarão as cidades (34%), seguido por 23% que pretendem usar a data para descansar. Dos entrevistados, apenas 10% afirmaram que irão assistir aos desfiles.

Quando perguntados sobre qual será seu maior gasto no carnaval, disparados 40% pretendem gastar dinheiro com bebidas, seguido por 16% com viagens, 8% com festas e 3% com fantasias e acessórios.

A disposição para consumir estará em alta: quase 62% devem gastar até R$500,00 nos quatro dias de folia. Expressivos 32% afirmaram que gastarão de R$1.000,00 a R$2.500,00. Outros 6% esbanjarão mais, reservando mais de R$2.500,00 para o feriado prolongado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local