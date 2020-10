MAIORES PERIGOS JÁ PASSARAM

Os grandes problemas e desafios enfrentados durante esse período da pandemia deixaram lições e ensinamentos, além da experiência, fatores adquiridos por cada pessoa e que deixaram marcas de um passado em que houve a necessidade de providências necessárias para se evitarem o contágio da Covid-19.

Um deles, dentro do contexto geral, foi a importância da fé e da religiosidade para trazerem amparo aos momentos difíceis, onde milhares de vidas deixaram de respirar e aspirar este ar que todos nós respiramos, deixando familiares dessas vidas perdidas ao redor do sofrimento e da angústia, à vista daqueles que partiram.

Trata-se de uma doença nova sem medicamentos adequados, para que vidas famosas continuassem entre nós, porém, é claro, que muitos venceram com os recursos da medicina e, graças a Deus, tiveram a auréola da vitória, dando alegria a seus familiares e à própria equipe médica, enfermeiros e enfermeiras no combate à terrível doença.

Ao longo dos últimos meses não faltaram os recursos de doações de inúmeras empresas, visando, efetivamente, amenizar a falta de condições dos hospitais, no sentido de atenderem a demanda que foi exaustiva, para salvar a vida de milhares de cidadãos que se dirigiam às redes hospitalares, às vezes por falta de equipamentos e de leitos suficiente para que todos os contaminados fossem atendidos.

Além do que já narramos até aqui, tivemos o problema financeiro das famílias carentes, sem poderem comprar os alimentos básicos e de estrema necessidade, mesmo com o auxílio-emergencial de R$ 600,00 e agora de R$ 300,00 até o final do ano, temos a impressão de que não serão o suficiente para suprir esses produtos a que já nos referimos.

É claro que, certamente, muitas vezes levamos nossas preces para que haja o mínimo de esperança às necessidades de cada família carente e de baixa renda em busca de orações aos céus, para que a normalidade dê andamento a essa estrada da vida de todos nós, às vezes tortuosa, que são as curvas, mas superadas pela firmeza da fé.

Tivemos recentemente as homenagens de preces e celebrações à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, porém, este ano, de uma forma diferente sem os templos lotados, que normalmente fazem alusão a esse dia tão especial, seja na Basílica de Aparecida ou em outras localidades do país, os cuidados não poderiam ser omitidos, pelo menos enquanto não desaparecer de uma vez por todas a Covid-19.

Mas a devoção continua a mesmo ou até mesmo mais intensiva, na esperança de que a padroeira do Brasil estenda sua mão sobre os brasileiros e ao próprio mundo, no sentido de que um novo brilho do Sol surja com uma nova fase da vida e que todos se regozijem do bem-estar e da felicidade.

A fé em Nossa Senhora Aparecida por muitos fiéis, tem-se a esperança de que as aflições sejam amenizadas, tanto é que no dia 12 de outubro, religiosos de todas as partes do país fazem a sua obrigação de fé, até mesmo pessoas que estão ligadas a outras crenças religiosas, clamam por um milagre de uma nova esperança a todos os brasileiros.

A importância da fé, entendemos que seja válida para qualquer religião, pois a crença é algo imprescindível e sublime na face da Terra, o suficiente para dar maior alento de alegria e felicidade a todos sem exceção, já que todos se constituem numa obra prima do Criador e pela vontade soberana dele mesmo.

Além da homenagem a que já nos referimos, tivemos também o dia consagrado às crianças e que representam o futuro do Brasil. Afinal, serão os homens ou mulheres que irão dirigir os destinos da Nação, tanto no âmbito legislativo quanto no executivo, desde que estejam preparados para essa nobre e importante missão pública.

Finalizando, fizemos uma explanação sobre as dificuldades enfrentadas pelos adultos durante a pandemia, mas os menores de idade e adolescentes também foram atacados pelo contágio da doença, mas nem por isso deixaremos de ter fé e forças suficientes para que tudo seja normalizado. Que assim seja.

Alessio Canonice

aalessio.canonice@bol.com.br

