Maiores Despesas no Enfrentamento à Covid-19 Foram em Testes e Cestas Básicas

Desde que foi permitida a possibilidade de decretar calamidade pública por conta da pandemia do coronavírus, os municípios tiveram a possibilidade de efetuar compras emergenciais sem licitação para atender as necessidades no enfrentamento à Covid-19. Os municípios também passaram a receber recursos extras que serão direcionados exclusivamente para as despesas voltadas a prevenção e auxílio a população em período de crise.

Catanduva, até o momento, recebeu R$ 4.630.084,97. Recursos do governo estadual, federal, do Judiciário e de emendas parlamentares. Neste montante não está inserido os R$ 500 mil devolvidos pelo Legislativo de forma antecipada.

A cidade também deve ser inserida em outros repasses governamentais anunciados nos últimos dias, cujos valores ainda não foram divulgados.

Diante da quantidade de dinheiro recebido, da obrigatoriedade de prestar contas diariamente sobre o uso dos valores, a reportagem de O Regional fez uma pesquisa no Portal Transparência de Catanduva para verificar os gastos da administração desde abril, quando a prefeitura passou a utilizar os recursos vindos das outras esferas.

As maiores despesas em Catanduva, até o momento, foram com dois itens. Testes PCR para a Covid-19 e cestas básicas para distribuição pela assistência social.

Em contrato firmado, a prefeitura adquiriu 4 mil cestas básicas, totalizando R$ 227.484,00. O fornecimento das cestas tem sido realizado de forma gradual, da mesma forma o pagamento.

Os testes PCR para a Covid-19 custa para a administração R$ 282 mil. Num total contratado de 1200 testes.

O subsidio para a empresa de transporte coletivo em Catanduva também foi inserido nas despesas específicas para o coronavirus, por conta da queda do movimento. R$ 75 mil.

Foram comprados Equipamentos de proteção individual para servidores que atuam nos cemitérios municipais para manuseio dos corpos e sepultamentos – máscaras e macacão com touca descartável.

R$ 45,3 mil foi a contratação para o fornecimento de luvas de procedimento. Num total de 1300 caixas de luvas em diversos tamanhos.

Foram comprados 50 termômetros infravermelho, no total de R$ 18,5 mil.

Equipamentos específicos para saúde, como tubos, garrafas plásticas, respirador tipo concha.

Cartazes e contratação de empresa de publicidade também estão inseridos nas despesas de abril até julho.

A prefeitura gastou R$ 100 para a confecção de 30 cartazes sobre o uso de máscaras de tecido. R$ 20 mil para agência de publicidade para as peças sobre conscientização e medidas de segurança. R$1.360,00 para a impressão de 20 mil folhetos explicativos.

Além desses também foram feitas aquisições: de linha, elástico, tecido para máscaras, no valor de R$ 3.804,00.

R$ 6 mil em aventais em TNT descartáveis; R$ 14 mil para exames sorológicos; R$ 945,00 para a compra de máscaras de tecido, R$842,00 para sacos e sacolas, R$ 7 mil para a locação de 14 tendas, R$ 13,5 mil para convênio com o Lar São Vicente de Paulo e o mesmo valor para o Recanto Monsenhor Albino.

No total, até o dia 01 de julho, Catanduva tinha empenhado R$ 867,197,75 e tinha valor liquidado de R$ 420.959,42.

