Maior Número de Vítimas de Acidentes de Trânsito no Trabalho é de Motociclistas

Os motociclistas de São Paulo são os que mais morrem por acidentes de transportes relacionados ao trabalho no estado. Os dados são de um levantamento inédito realizado pelo Ministério da Saúde com os dados dos Sistemas de Informação de Agravo e Notificações (SINAN) e do de Mortalidade (SIM). O estudo apontou 428 óbitos dos trabalhadores de duas rodas, entre os anos de 2007 e 2016. Contando com todos os tipos de transportes, São Paulo registrou 2.430 mortes no mesmo período. Para chegar a esta constatação, foram considerados os acidentes ocorridos quando o trabalhador tem uma função que envolve locomoção ou quando estava indo ou voltando do local de trabalho.

Em onze anos, o número de notificações de acidentes de transporte relacionados ao trabalho, em São Paulo, foi de 43.781. Os anos de 2015 (5.097) e 2016 (5.438) foram os que apresentaram os maiores números de notificações para um único ano. Em 2017, os índices caíram 46,6% no estado, sendo registrados 2.902 acidentes quando comparados ao ano de 2016.

Em toda a região Sudeste, foram registradas 5.562 mortes, sendo 1.208 de motoristas de carros e 957 de caminhoneiros – as maiores vítimas. Quando falamos em acidentes, a região Sudeste foi a com maior número de registros. Foram 60.501 acidentes entre os anos de 2007 e 2016, tendo o seu pico nos de 2015 (7.468) e 2016 (7.880). Em 2017, a região teve redução de 45,3% nas notificações, com 4.303 registros quando também comprado ao ano anterior. No Brasil, o estudo trouxe que, oito em cada 10 acidentes de trânsito relacionados ao trabalho foram sofridos por homens. Por faixa etária, os jovens com idades entre 18 e 29 anos foram as maiores vítimas (40,1%) e quase metade desses acidentes ocorreram nos estados da região Sudeste (47,5%). Quando falamos em lesões, o Sinan registrou que 22,5% delas foram ocorridas em membros inferiores e 15,7% nos superiores. Desses acidentes, 63% evoluíram para incapacidade temporária.

O coeficiente de mortalidade, no Brasil, por acidentes de transporte relacionados ao trabalho foi de 1,5 óbito a cada 100 mil. Entre os estados, destacam-se Rondônia (4,9), Mato Grosso (4,3), Paraná (3,2) e Santa Catarina (3,1). De acordo com o Ipea, essas regiões possuem fatores que contribuem para esse destaque como maior produto interno bruto (PIB), maior concentração de riquezas, de número de veículos motorizados e de viagens refletem no maior volume de tráfego e de acidentes nesses estados.

A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) foi criada em 2002, pela Portaria 1.679, com objetivo de disseminar ações de saúde do trabalhador, articuladas às demais redes do Sistema Único de Saúde. Fazem parte desta Rede os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), que têm como objetivo realizar apoio para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador em todos os níveis de atenção, bem como executar ações de fiscalização, investigação e análise de causalidade entre o trabalho e o adoecimento. No Brasil, atualmente existem 214 centros habilitados, sendo 27 estaduais e 187 regionais.

Da Reportagem Local