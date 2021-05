Maio Laranja: Mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

A Campanha Maio Laranja está relacionada ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. Essa data é emblemática para o Brasil, pois foi escolhida para homenagear Araceli Cabrera Crespo, uma criança de 8 anos que foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo em 1973. Apesar das provas, os acusados foram absolvidos e o processo arquivado pela Justiça. Dentre os objetivos da campanha está o propósito de fortalecer o referencial teórico e prático dos profissionais da rede de proteção da criança e do adolescente; elevar o número de pessoas capazes e dispostas a denunciar os casos concretos de violência sexual contra crianças e adolescentes; e sensibilizar as famílias brasileiras para que protejam esse público do abuso e da exploração sexual.

Conscientização da sociedade – A mobilização proposta por meio da Campanha Maio Laranja é muito importante, mas é necessário dar continuidade ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes durante todo o ano. Uma das maneiras de proteger os mais vulneráveis é por meio de denúncia. Além do Disque 100, há outros canais disponíveis para que a população possa fazer a diferença na vida de alguém.

Todas as formas de violência, especialmente a sexual, afetam o crescimento saudável das crianças e adolescentes. Portanto, diante de suspeita ou conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo violência, é preciso denunciar. Isso pode ajudar meninas e meninos que estejam em situação de risco.

