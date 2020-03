Mahatma Gandhi Realiza Palestra na Programação do Dia Internacional da Mulher

Comemorado no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher relembra a história de lutas pela valorização da mulher para conquistar seu espaço. E como forma de reafirmar a data, o Hospital Mahatma Gandhi realizou uma palestra para o público feminino. O objetivo da programação foi promover o empoderamento feminino, além de reforçar o vínculo das mulheres com foco na prevenção, promoção e cuidado com a saúde. A atividade foi realizada na última quinta-feira, dia 05 de Março, e teve como tema “A Importância do Sorriso da Mulher”. Cerca de 20 pessoas participaram da ação. A palestra foi ministrada pelo Cirurgião Dentista Dr. Leonardo Rincão, Supervisor Odontológico das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que também atende voluntariamente os pacientes do Hospital.

O evento também com a participação da colaboradora Beatriz Jácomo, Auxiliar de Saúde Bucal da instituição. Ao final, todas as participantes receberam um mimo especial em comemoração à data.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local