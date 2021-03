Mahatma Gandhi Comemora Dia Internacional da Mulher Presentando Colaboradoras

No dia 08 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e com isso, mesmo em tempo de pandemia do coronavirus, muitos lugares instituições prepararam uma homenagem de carinho para as mulheres.

O Hospital Mahatma Gandhi distribuiu para todas as suas colaboradoras neste dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher um mini estojo espelho/escova, acompanhado de um cartão com os dizeres “Nossa homenagem à todas as mulheres que dedicam amor e profissionalismo em prol da nossa instituição”.

A ação foi elaborada e realizada pela Coordenação de Captação de Recursos e Eventos e os mimos foram patrocinados por Poloar Ar Condicionado e STR Ar Condicionado, empresas que contribuem para as causas sociais e que possibilitou que essas mulheres trabalhadoras pudessem receber a homenagem.

Sobre o dia 8 de março- é celebrado em todo o mundo para reconhecer as conquistas sociais, políticas e culturais das mulheres. O Dia Internacional da Mulher também é uma oportunidade de chamar atenção para a necessidade de acelerar os movimentos em direção à igualdade de direitos e de condições em relação aos homens – algo que ainda deve levar mais cem anos para acontecer, de acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial (conteúdo em inglês) feito em 2017.

Essa reivindicação tem história. Tudo começou no início do século 20, quando as mulheres se uniram e começaram a ir para a rua exigir o direito de votar e de trabalhar em condições mais dignas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local