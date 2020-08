Mães Com Covid-19 Podem Continuar Amamentando

Agosto é celebrado nacionalmente como o Mês de Aleitamento Materno. O período também é chamado de Agosto Dourado, cor que simboliza o padrão ouro de qualidade do leite humano, líquido essencial para a vida e o desenvolvimento do bebê. Porém, em meio à pandemia de covid-19, a preocupação das mães com a amamentação aumenta, principalmente se mulheres que contraíram a doença podem amamentar normalmente.

De acordo com Camila Redigolo Raymundo Bahillo, Coordenadora do Banco de leite do Hospital Padre Albino, os estudos feitos com amostras de leite de mães que tiveram covid-19 indicaram que vírus SARS-CoV-2 não é transmitido pela amamentação. As mães que se sentirem seguras e condições clínicas adequadas podem continuar amamentando, mesmo com sintomas compatíveis com a síndrome gripal ou infecção respiratória, ou mesmo a confirmação para covid-19. É importante frisar que durante a amamentação é obrigatório o uso de máscara e o reforço da higienização antes e depois da mamada. Outra opção é retirar o leite e oferecer ao bebê.

Ainda segundo Camila, os estoques do banco de leite estão estáveis mesmo durante a pandemia. Porém a coordenadora informou que apesar do aumento, é imprescindível que as doações permaneçam, já que o Hospital atende diversos municípios da região e até mesmo pacientes de outros estados brasileiros.

A quantidade disponível atende a unidade Neonatal da unidade por apenas três dias. Por isso, há o convite às mães com leite excedente para doarem. Toda lactante saudável pode ser doadora e qualquer volume doado é importante. Além de auxiliar no atendimento de recém-nascidos, principalmente para os internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) Neonatais, a doação também pode ser vantajosa para as mães, uma vez que evita o acúmulo de leite nas mamas e possíveis complicações.

O hospital dispõe de diversas opções para quem quiser realizar a doação. “Nós disponibilizamos o kit para coleta do leite que pode ser feito pela própria doadora, nele há instruções necessárias, permitindo assim que a doação seja de forma fácil e segura,” explicou a Coordenadora.

O leite materno doado aumentam as chances das crianças prematuras de se recuperarem rapidamente, além de protegê-las de infecções, diarreias e alergias. Um pote de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. A doação não provoca falta de leite, pois, quanto mais à mulher amamenta ou esvazia as mamas, mais leite ela irá produzir. Para as mães interessadas o Banco de Leite de Catanduva fica Rua Belém, 519. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3311-3076.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

