Madre Maria Teresinha Freiria Deixa Exemplo De Amor e Devoção

Madre Maria Teresinha Freiria. Muitos irão se lembrar deste nome e da pessoa ativa e que deixa um legado de amor e devoção a Deus. Aos 99 anos e no dia de Natal, dia 25 de dezembro, Catanduva se despediu da fundadora do Instituto das Comunidades de Nossa Senhora Ressurreição. Missas foram realizadas na Capela do Colégio Nossa Senhora do Calvário e seu enterro foi ao final da tarde de ontem.

Em seu velório, um mural com fotos e uma homenagem a madre foi colocado. Lá, um pouco de sua história foi contada e faz parte da história também do Colégião.

A diretora do Colégio Nossa Senhora do Calvário, Irmã Claudia Valéria Chaves, falou sobre a madre, uma mulher a frente de seu tempo. “Atenta aos clamores da Igreja e da nova sociedade que surgia nos idos anos de 1970/71, educava as internas do Colegião sob sua responsabilidade , para serem mulheres fortes, capazes, autônomas. Depois com a abertura do Colegião também para os meninos, essa educação se fortaleceu através dos valores sólidos transmitidos pela Madre Teresinha. Valores esses pautados na ética, formação do ser humano integral e com responsabilidade social. Seus ensinamentos ainda ecoam pelas salas de aula e corredores do colégio”, diz a diretora.

“Além de grande educadora, Madre Teresinha era uma mulher orante e de coração largo, sempre pronta para acolher quem chegasse. Seu legado espiritual é imenso, as obras por ela fundadas: colégios, obras sociais e de missão, continuarão a contar sua história. E nós Irmãs da Ressurreição continuaremos a propagar para o mundo seu imenso desejo de comunhão fraterna e de unidade entre as pessoas ; “ Para que todos sejam um, como sou um em Ti ó Pai”. obrigada Madre por nós ensinar tanto mesmo no silêncio e na dor , obrigada por ser nossa Mãe e Mestra”, complementou.

Madre Maria Teresinha estudou no grupo escolar de sua cidade natal até a 4ª série. Fez os estudos secundários no Colégio Coração de Jesus em Campinas. No dia 02 de fevereiro de 1937 entrou para o aspirantado na congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Calvário. Fez os votos temporários no ano de 1941 e os votos perpétuos no ano de 1946. Jubileu de prata em 1966 e de ouro em 1991. Cursou a faculdade de letras na PUC de Campinas. Se formou bacharel em Ciências Religiosas no Instituto Superior de Ciências Religiosas “Mater Christi”, em São Paulo – 1965. Se tornou orientadora de pastoral catequética pelo Instituto Superior de Pastoral Catequética “Sedes Sapientiae”, São Paulo – 1963. Em 1966 foi transferida para Catanduva, exercendo o cargo de superiora da comunidade religiosa, diretora do Colégio Nossa Senhora do Calvário, professora de português e religião. Em Catanduva reuniu e coordenou uma equipe de formadores de catequistas, integrada por sacerdotes e religiosas intercongregacional, a Escola Catequética João XXIII, autorizada por Dom José de Aquino Pereira, que foi o responsável pela renovação catequética e formação de numerosos catequistas das dioceses de São José do Rio Preto, São Carlos, Jaboticabal, Campinas e São José do Rio Preto. Em 1967, foi presidente da Legião de Maria e assistente espiritual do apostolado da oração do Santuário Nossa Senhora Aparecida e paróquia de são Francisco de Catanduva. E, 1971, com a colaboração do padre Joaquim Ferreira Xavier Junior, foi fundado o Instituto das comunidades de Nossa Senhora da Ressurreição – Irmãs da Ressurreição. Neste mesmo ano houve o capítulo eletivo e foi eleita coordenadora geral. Guardou para cada uma das irmãs, muita gratidão e um amor parecido com o amor de mãe.

Ariane Pio

Da Reportagem Local