Luis Pereira Recebe Visita do Ex-Jogador e Técnico de Futebol, Jorge Saran

O Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Dr. Luis Pereira, recebeu em seu gabinete, na manhã de terça-feira, 11 de agosto, a visita do ex-atleta profissional e técnico de futebol, Jorge Saran.

De acordo com Jorge Saran, a visita deu-se em virtude de cumprimentar e parabenizar Luis Pereira, pelo trabalho realizado à frente do legislativo catanduvense.

“Primeiramente quero parabenizar meu amigo de longa data, Luis Pereira, por seu trabalho à frente do legislativo catanduvense. Pereira tem desempenhado seu papel de homem público brilhantemente. Também aproveitei a visita para reafirmar meu apoio ao amigo na vida pública e dizer que estou junto com ele para o que precisar”.

Jorge também abordou sua volta à Catanduva e uma parceria futura com o vereador Dr. Luis Pereira.

“Passei muitos anos longe de Catanduva, devido ao meu trabalho, mas a minha família é daqui e eu tenho muito amor por esta cidade, então resolvi voltar. Futuramente, junto com o meu querido amigo Luis Pereira pretendemos trabalhar com a categoria de base até o profissional”.

Honorato Jorge Saran, popularmente conhecido como Jorge Saran, nasceu em 15 de abril de 1962, no município de Sertãozinho, e aos 9 anos de idade, juntamente com seus pais veio para Catanduva. De família humilde, Jorge Saran, nunca deixou de mencionar a ajuda que recebeu de seus amigos para concretizar seu sonho, que era ser jogador de futebol.Em 1979, Jorge Saran foi descoberto por Vanderlei Gallo e Livano e convidado a jogar na base do Grêmio Catanduvense. Por morar muito distante, de onde eram realizados os treinos, Jorge contou com a ajuda de seu amigo Quinha (Porcada do Catanho), que sempre o levava para os treinos. “Minha eterna gratidão ao Quinha (Porcada do Catanho), por me levar todas as vezes aos treinos. Eu morava em sua fazenda no quilometro 7 e era muito distante, e ele sempre me ajudou, me levando aos treinos”, disse Saran. Jorge atuou como atleta profissional por 14 anos, sendo 3 no Grêmio Catanduvense.

Após aposentar-se dos gramados, Jorge continuou muito ligado ao futebol, chegando a ser o responsável pela revelação de grandes nomes no futebol, como: Weverton Pereira da Silva “Weverton” – Goleiro do Palmeiras (atual), Fagner Conserva Lemos “ Fagner” – Lateral Direito Corinthians (atual), Alex Rodrigo Dias da Costa “Alex” – Zagueiro do Chelsea (2007 – 2012), Fábio Ferreira da Silva “Fábio Ferreira” – Zagueiro Corinthians (2004 -2008). Reinaldo Manoel da Silva “Reinaldo” – Lateral Esquerdo do São Paulo (atual), Nílton Ferreira Júnior “Nílton” – Volante do Corinthians (2005 – 2008), Marcelo Oliveira Ferreira “Marcelo” – Zagueiro do Grêmio Porto Alegrense (atual), Willian Borges da Silva “Willian” – Meia Seleção Brasileira.

Além das revelações, há 24 anos, Jorge atua como técnico de futebol e ao longo de sua brilhante carreira já trabalhou com nomes consagrados como: Vanderlei Luxemburgo, Adenor Leonardo Bachi “Tite” e Maurício Copertino.

Da Reportagem local

