Luciano Hang da Havan Paga Multa e Processo do Não Uso de Máscara é Arquivado

No ano passado foi inaugurada a loja Havan em Catanduva, tudo acontecia em meio ao turbilhão da pandemia. Na festa de inauguração estava a ex-prefeita Marta do Espirito Santo e autoridades de Catanduva.

O que chamou a atenção foi que Luciano Hang, o dono da Havan não utilizou máscara em seu discurso de inauguração.

De acordo com Diário Oficial publicado na segunda-feira (03), o empresário descumpriu medidas necessárias que visem a prevenção e evitem possível contaminação ou propagação do coronavírus (sars-cov-2), ao permanecer no interior da loja Havan em Catanduva sem o uso de máscara facial.

“Considerando o vultoso número de denúncias recebidas pela vigilância sanitária, constatamos através de vídeo disponível no perfil do Facebook da loja Havan (https://www.facebook.com/havanoficial/videos/22113499579226/), que de fato no dia 30/07/2020 na inauguração da loja, o Sr. Luciano Hang, não estava fazendo o uso de máscara facial; o infrator absteve-se do direito de defesa prévia; a lavratura em 30/09/2020 de Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 3364 no valor de 19 UFESP’s, que o infrator interpôs recurso e o mesmo foi indeferido; a lavratura em 03/02/2021 a Notificação de Recolhimento de Multa nº 2994 no valor de R$ 552,71 (quinhentos e cinqüenta e dois reais e setenta e um centavos) que o infrator realizou o pagamento; torna público: O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO”. Luciano pagou a multa e o caso foi arquivado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local