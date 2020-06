Luciano Hang Confere Loja em Catanduva e Garante Inauguração em Julho

Na última quarta-feira, dia 17, o empresário Luciano Hang esteve em Catanduva para conferir de perto as obras da Loja Havan. Em um vídeo divulgado em seu Instagram, Hang afirmou que o novo empreendimento será inaugurado no próximo mês.

“Vamos inaugurar nossa loja em Catanduva em trinta ou quarenta dias,” informou o Luciano Hang. A inauguração que estava prevista para o dia 09 de Maio foi prorrogada, para o dia 25 de Julho, a informação foi confirmada pelo Diretor de Expansão da Havan, Nilton Hang. A loja de Catanduva não terá a réplica da Estátua da Liberdade que está na maioria das unidades. De acordo com o Gerente de Recursos Humanos da Havan, Aurélio Paduano, a princípio, a expectativa é de contratar 130 funcionários para o empreendimento em Catanduva.

