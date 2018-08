Loteamento Aberto É Inaugurado em Catanduva

Ontem (4) foi realizada a inauguração do Loteamento Aberto Horizon em Catanduva. Nossa reportagem foi até o local conferir de perto a novidade. O novo conceito de bairro chegou à Cidade Feitiço com 930 lotes distribuídos entre terrenos residenciais e comerciais. O empreendimento está localizado na marginal da Washington Luís, próximo ao Salamanca. Aos que almejam o sonho da casa própria ou o negócio próprio, ainda dá tempo de adquirir um terreno.

A Emais Urbanismo, realizadora do loteamento, criou algumas facilidades para quem deseja adquirir um lote: os interessados podem acessar o site https://www.emais.com/Loteamentos/Residencial-Horizon- e realizar o cadastro para adquirir terrenos a partir de R$49.900,00 ou ir até o local munidos de CPF, RG e comprovante de residência.

O loteamento contempla uma área verde e de lazer com academia ao ar livre, pista de cooper, playground, espaço de estar, espaço de jogos sob pergolado, estar sob copas, e pomar. São mais de 13 mil m² em infraestrutura de lazer e mais 110 mil m² de áreas verdes.

Para quem pensou na localização, não precisa mais se preocupar. Implantado em uma área de mais de 600 mil m², a urbanizadora está desenvolvendo Avenidas de acessos importantes ao Loteamento. Um dos acessos já existente é pela Marginal da W. Luís. Outro que será feito é a interligação do empreendimento com o prolongamento da Rua Minas Gerais (Avenida Caxias do Sul), ou seja, o loteamento terá ligação direta com o centro da cidade. O Empreendimento ainda conta com 29mil m² de áreas institucionais, destinadas à prefeitura para futura instalação de equipamentos públicos.

“Além de facilitar o acesso aos moradores, o loteamento encontra-se num eixo estratégico do Estado de SP, com acessos por importantes Rodovias e Avenidas, tornando assim os terrenos comerciais uma boa opção para empresas de comércio e logística”, ressaltou a Emais Urbanismo.

Para maiores informações os telefones disponíveis são: 0800-942-90-90, Whatsapp (17) 99274-7738 ou ainda pelo site: www.emais.com/horizon.

Da Reportagem Local