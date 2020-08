Lojistas Preveem Queda de Vendas Para Dia dos Pais, Afirma Pesquisa

Pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDLESP) indica que vestuário, calçados, perfumes, eletrônicos e ferramentas são os setores que podem ser beneficiados nas vendas para o Dia dos Pais, a ser comemorado em 9 de agosto. Contudo, segundo a pesquisa, os lojistas não demonstram otimismo em relação ao comportamento das vendas. 55% dos comerciantes preveem queda de 5% nos negócios, 25% presumem um percentual negativo de 10% e os 20% restantes têm expectativas de que o desempenho seja estável, sem crescimento ou números negativos nas vendas.

Devido à readaptação no modelo de negócio das empresas, do físico para o online, 60% dos lojistas acreditam que a maior parte das compras para o Dia dos Pais será por meio do e-commerce, visto que os clientes ainda estão receosos de sair e preferem receber os produtos em casa. Outros 40% dos empresários preveem uma divisão referente às vendas nas lojas físicas e virtuais.

Outra pesquisa, efetuada pela Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping (Alshop), estima que o tíquete médio por presente será de R$ 80, e os mais comprados serão roupas, calçados e por último eletrônicos.

, de todos os shoppings existentes no país, 498 estão abertos e quase todos com horário e acesso restritos, enquanto outros 89 estão fechados como medida de restrição imposta por decretos estaduais e municipais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

