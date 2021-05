Lojistas de Catanduva Tem Otimismo de Aumento de Vendas de Roupa Para Inverno

Com a temperatura mais fria durante esses dias, em Catanduva os lojistas e comerciantes ficaram otimistas quanto à vendas de produtos como roupas e calçados fechados.

A procura foi por roupas mais confortáveis como moletons, meias e agasalhos de frio principalmente das lojas mais populares os famosos R$18 a R$ 20.

Devido a pandemia ainda há uma grande procura de produtos feitos via online pelos aplicativos WhatsApp ou Instagram, onde os comerciantes tiveram que aprender a utilizar esse meio de vendas e mesmo com abertura do comércio, as vendas ainda continuam através desses aplicativos.

Segundo uma proprietária de uma loja de roupas, as vendas começaram mesmo na segunda-feira (24) onde aconteceu o frio mais intenso, mas muitos clientes optaram por pagamento via cartão de crédito ou ainda como os clientes fiéis optaram por parcelamento feito pelo crediário da loja e ela espera que no próximo mês, no quinto dia útil, tenha muito mais vendas, pois acredita que o frio está ainda bem no começo e com isso garante mais vendas de inverno.

Ariane Pio

Da Reportagem Local