Lojistas Catanduvenses Veem Oportunidades De Vendas Com Roupas Para Réveillon

Mais uma vez o comércio de Catanduva impulsionado pelas vendas de roupas para o réveillon desta vez, aposta é colocar cores que atraem o consumidor para comprar as peças de acordo com a cor mais usada na passagem do ano, o branco. A semana está bem corrida segundo alguns lojistas do centro da cidade, pois a procura por roupas para passagem do ano está grande, mesmo em crise econômica muitas lojas estão parcelando no cartão e os consumidores aderindo para ter suas peças novas na passagem de 2020 para 2021.

A cor mais procurada é o branco com certeza, pois remete a paz esperança de que 2021 possam ser bem melhor do que o ano de 2020.

Outra cor também mencionada pelos vendedores é a cor amarela que está sendo também muito procurada que remete o lado financeiro, pois o ano de 2020 deixou uma crise econômica muito grande no país e com isso as pessoas querem começar o ano com o pé direito e com bolso no dinheiro.

Segunda dona de uma loja, Patrícia Esmerilha, ela vende roupas masculina e feminina e diz que as roupas masculinas também estão sendo bem procuradas, os homens estão cada vez mais aderindo e não querem passar com roupas velhas para que não atraiam a má sorte.

“ Não posso reclamar estou vendendo bem, tanto as pessoas vindo na loja como enviando para os clientes, antes do natal eu fiz uma grande compra de roupas de tendência nas cores que sempre mais saem, para natal foi o vermelho e preto e para a virada as cores brancas, amarelas e também floridas” finalizou a lojista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local