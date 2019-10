Lojas Lucram Com Promoções Para Atrair Consumidores Para o Dia das Crianças

Faltando dois dias para o dia das crianças, o comércio de Catanduva dribla a fase ruim da economia com promoções e atrativos para celebrar a data. Nesta última semana, com período também de pagamento dos salários, as lojas de brinquedos de Catanduva ficam cheias. Alguns dos mais pedidos pelas crianças até mesmo já estão sem estoque.

Mas, como a ordem agora, em todos os setores é economia, muitos pais pesquisam mais para encontrar um brinquedo que agrade sem sair do orçamento familiar.

Nos estabelecimentos o que não faltam são opções, mas o que o consumidor procura é comprar produtos mais em conta e que agradem o gosto das crianças. Três lojas de brinquedos foram pesquisadas na parte central de Catanduva e todas disseram que as vendas estão excelentes superando as expectativas e esperam que na sexta-feira (11), o corre- corre nas lojas seja bem maior.

Em um dos estabelecimentos, o vendedor relatou que os brinquedos que mais saem são Slime, R$ 20, e personagens como Lucas Neto, que já acabou com todo estoque. O boneco custa em torno de R$ 100 . Os brinquedos da promoção são os que mais saem principalmente quando o consumidor tem que levar para filhos, netos, sobrinhos e outras crianças sem ter parentesco.

“Neste ano estamos notando que as pessoas estão gastando um pouco mais para comprar brinquedos para fazer doação então são bolas, bonecas que vai até R$20 e carinhos que não passam de R$ 10 ”, explica o vendedor.

O gerente da loja diz que a estratégia para deixar a loja cheia é arrumar bem as prateleiras com promoções e parcelar no cartão, além disso, a loja estará aberta no sábado (12) para atender o consumidor que não conseguiu tempo de comprar os presentes. Nas outras duas lojas não ficaram diferentes, o Slime e boneco do Lucas Neto são as estrelas deste ano e por isso o estoque foi reforçado.

Uma das vendedoras disse que a estratégia do estabelecimento é atender rapidamente e organizaram por sessões e as promoções tem uma parte exclusiva, e são as mais procuradas, as promoções vão de R$ 30 a R$ 70, sendo esses os produtos mais vendidos da loja para quem busca economia.

Já na opinião dos compradores, os preços estão salgados para os brinquedos mais cogitados pela criançada como Banco Imobiliário R$ 200, Barbie Sereia R$ 230 , Poopsie Surprise Unicórnio R$ 574 , mas mesmo assim eles driblam o gosto apurados dos filhos e acabam levando ao intermediário. Como o caso da Natalia Lima, o filho queria um Hot Weels que sai em torno de R$ 169, ela conseguiu um desconto à vista saindo por R$ 149, mas já o presente da filha teve que mudar. “Ela queria uma bebê reborn que custa R$ 350 comprei uma bebê que custa R$ 100. Achei muito dinheiro para um brinquedo que depois ela vai deixar jogado” finaliza a mãe.

Ariane Pio

Da Reportagem Local