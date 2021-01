Lojas Iniciam Queima de Estoque e Saldão De Janeiro Com Até 50% De Desconto

Passada as festas de natal, final de um ano tão diferente, principalmente no setor de vendas devido a crise financeira que a Covid-19 trouxe ao país, o ano de 2021 começa com a temporada de promoções para tentar aquecer os lucros e terminar com estoque não só do Natal mas do ano inteiro de 2020. O mês de janeiro é considerado mês de liquidação em seus estoques, trocar coleções e vendas de itens de mostruários.

Consumidores aproveitam as liquidações de janeiro para economizar até 50% em suas compras. As oportunidades de compras são diversas, que vão de móveis, eletrodomésticos, passando por roupas, eletrônicos, calçados, e até maquiagens. Os descontos variam muito dependendo do setor e da rede varejista, mas consumidores com sorte encontram ofertas com até 50% de descontos.

É importante ressaltar que, mesmo sendo produtos disponibilizados em promoções, os consumidores, tem as mesmas garantias, já estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Apesar disso, é importante ficar atento as regras de cada promoção, se os produtos não estão com algum tipo de avaria, como arranhões, amassados ou falas na costura.

Produtos de mostruários como eletrodomésticos, televisores, móveis e portáteis, costumam ter preços mais acessíveis. Por serem itens que ficam expostos nas lojas, sua durabilidade pode ficar comprometida, por isso, qualquer tipo de ‘defeito’ deve ser descrito em nota fiscal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local