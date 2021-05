Lojas do Comércio Vão Atender em Horário Especial Para Venda do Dia das Mães

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sincomercio) de Catanduva anunciou que as lojas vão atender em horário especial para venda do Dia das Mães. O objetivo é atender a expectativa dos empresários para o aquecimento das vendas.

De acordo com o cronograma, as lojas vão atender das 8h às 20h na sexta-feira, dia 07 e no sábado, das 8h às 17h.

Os estabelecimentos devem seguir todos os protocolos sanitários contra a covid-19, tais como o uso obrigatório de máscara de proteção, disponibilização de álcool em gel e controle de 25% da capacidade de cada estabelecimento.

Para fomentar as vendas, o Sincomercio lançou a campanha Embarque nessa viagem – Celebre a Vida! A campanha será realizada em três etapas, sendo que a primeira englobará o Dia das Mães e Dia dos Namorados, a segunda, Dia dos Pais e a última, Natal.

As lojas que aderirem a campanha, poderão oferecer aos seus clientes, um cupom de participação nas compras de valor igual ou superior a R$ 50,00. O primeiro sorteio será realizado dia 16 de junho e irá englobar o Dia das Mães + o Dia dos Namorados. Os participantes portadores de cupons, concorrerão à um vale viagem no valor de R$8.000,00.

Ao todo serão sorteados 3 vales viagens no valor de R$ 8.000,00 cada, ao longo do ano de 2021. O segundo sorteio será dia 11 de agosto, referente a campanha do Dia dos Pais, enquanto o terceiro sorteio, referente ao Natal será realizada dia 29 de dezembro.

Já o quarto e último sorteio também será realizado no dia 29 de dezembro e será para os colaboradores das lojas participantes, no valor de R$3.000,00. Todos os sorteios serão realizados na sede do Sincomercio Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local