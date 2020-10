Lojas Do Centro Tem Movimento Positivo Para Venda Do Dia Das Crianças

O sábado (10) foi marcado por inúmeros eventos no centro da cidade, por causa da eleição aos candidatos percorreram as ruas para buscar eleitores, mas o principal motivo da movimentação foi às vendas para o Dia das Crianças.

Com a fase amarela que se encontra a região, favoreceu e muito as compras tanto para os lojistas quanto para o consumidor.

Em conversa com pais que estavam em lojas de brinquedo, a data não pode passar em branco como foi o caso do dia dos pais, para a molecada que espera o ano todo para ganhar presente no dia somente delas, é extremamente importante que o dia tenha sabor de alegria e embrulhos coloridos.

Os consumidores relataram que procuraram promoções e pesquisaram andando em todas as lojas do centro possíveis para encontrar qualidade e preço baixo. As lojas de brinquedos foram as que mais sentiram a diferença nas vendas já que o ano foi bem parado, pois vendiam muito para datas comemorativas como aniversário e neste tempo de pandemia as festas estão suspensas, então o momento é propício para faturar.

Além disso, as lojas de roupas e calçados também capricharam nas vitrines colocando os kits de roupas e um brinde como brinquedo para atrair aquele consumidor que não quer somente dar um presente, já que o kit une o útil ao agradável.

O movimento foi intenso até umas 14h no centro depois como é de se esperar, o fluxo fica mais tranquilo e tem aqueles que aproveitam este tempo para realizar as compras e até mais um motivo de não ter tantas pessoas já que o ainda a população deve ter cuidado com o COVID-19. O comércio ficou aberto até as 17h.

Ariane Pio

Da Reportagem Local