Lojas do Centro de Catanduva Vão Funcionar nos Dias de Carnaval

O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Catanduva informou ontem, dia 09, que o comércio de rua vai funcionar em horário normal no período em que será comemorado o Carnaval.

“A Prefeitura de Catanduva decretou o ponto facultativo nos dias de carnaval, porém a medida é válida para repartições municipais, mas o comércio funcionará normalmente. É importante ressaltar que estamos ganhando dois dias de trabalho, anteriormente as lojas do comércio atendiam a partir das 13h e na terça-feira o comércio não funcionava. Neste ano, o comércio vai funcionar segunda, terça e quarta-feira, ganharemos dois dias de vendas para os comerciantes que procuram amenizar os prejuízos causados pela fase vermelha, que atingiu o comércio de maneira muito forte”, explicou Ivo Pinfildi, Presidente do Sincomercio.

O atendimento ao público seguirá o horário da Fase Laranja, as lojas funcionarão na segunda, terça e quarta-feira, das 9h às 17h.

“Foi uma excelente notícia para nós comerciantes, afinal, com o decreto da fase vermelha aos finais de semana, tivemos queda nas vendas, essa será uma forma de conseguirmos recuperar o impacto negativo causado pela pandemia. Além disso, os consumidores poderão realizar suas compras em horário comercial”, destacou a proprietária de uma loja de roupas.

O governo de São Paulo cancelou o ponto facultativo do carnaval para tentar conter o avanço da Covid-19 no estado. O anúncio foi feito no último dia 29 de janeiro pelo governador João Doria (PSDB). Contrariando a recomendação do Estado para que os municípios não decretem ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro, carnaval, em Catanduva, o Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa decidiu manter o feriado prolongado.

O decreto municipal estipulando as datas como ponto facultativo para as repartições públicas foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. O mesmo também foi estipulado pela Câmara de Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local