Lojas De Artigos Começam A Se Preparar Para Vendas De Natal Em Catanduva

Mesmo ainda com uma tímida decoração ou uma expectativa bem abaixo do ano passado os lojistas de Catanduva já estão se preparando para as vendas da última data festiva que se comemora em 2020, o Natal.

Percorremos algumas lojas do centro que vende esse tipo de artigo e muitas delas estão apostando em decorações mais tradicionais e simples como as bolas da árvore de Natal; as de cores são as mais baratas; pequenas guirlandas e árvores de natal artificiais.

Segundo Luciana Mendonça, vendedora de uma das lojas pesquisadas, a expectativa não é muito forte, pois as decorações são em sua maioria importada e veio um pouco mais cara do que o esperado, com isso eles tendem a fazer promoções para atrair a atenção do consumidor.

As promoções conscientes em artigos que estão em estoque ou que eram em conjunto e alguma peça foram danificadas e assim podem colocar a um preço bem mais abaixo.

Segunda a vendedora a procura está pequena, mas o consumidor está ainda procurando preço mais baixo e pequenas decorações ou aqueles que já têm sua decoração e apenas vai comprar o que falta ou o que já quebrou e quer substituir o quebrado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local