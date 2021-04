Lojas Atendem Presencialmente Com Esperança Que Fase Dure Até Dia Das Mães

Na segunda-feira (19), o comércio e cultos foram liberados para presença de pessoas em seus locais com regra de ocupação decretada pelo Governo SP. Segundo o estado essa ação se chama de Fase de Transição e na próxima semana, restaurantes, bares, academias e salão de beleza também poderão seguir a mesma regra. O Regional saiu nas ruas do Centro para saber como foi os primeiros dias de atendimento presencial, segundo proprietário de uma loja de roupa popular, as vendas foram calmas seguindo os protocolos sanitários, mas ainda no primeiro dia houve mais reservas de produtos por Whatzaap que clientes dentro das lojas.

Em outra loja de produtos de casa, como pratos, copos, utensílios domésticos, uma vendedora contou que foi um período normal, como a fase de transição aconteceu já no fim do mês, era de se esperar o movimento, mais brando, mas eles acreditam que se a fase durar até a data do dia das mães cresce o otimismo dos vendedores e lojistas.

“Vamos ver como vai ser essa fase e esperamos que dure até dia das mães que é uma data importante para vendas no comércio, acredito que as vendas pelo celular ainda deva continuar porque há ainda pessoas com receio e outras que já faziam isso bem antes da pandemia que ligavam aqui para ver se tinha produto e reservavam, então para aumentar mesmo a renda em relação a inercia que aconteceu na fase emergencial é com a data do dia das mães”. Conversamos com uma cliente que também espera que as lojas continuem abertas e tudo volte ao normal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local