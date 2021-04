Loja de Semijoias Realiza Doação de R$ 20 Mil Para o Hospital de Câncer de Catanduva

Uma loja de semijoias e acessórios doou ao Hospital de Câncer de Catanduva R$20 mil com a venda da coleção exclusiva criada para o HCC, composta de colar, pulseira e brincos. A campanha teve início em Outubro, alusiva ao mês de combate ao câncer de mama. “Apesar da grande crise que impactou o varejo no mundo, continuamos firmes na campanha pró HCC. Nosso objetivo com esta ação é estimular que outras empresas também criem campanhas para doar um percentual a essa causa tão importante”, ressaltaram Ana Beatriz e Ana Flávia Mei, respectivamente, diretora de Marketing e diretora criativa do empreendimento.

Desde de 2017 a loja cria coleções exclusivas para o HCC com renda revertida para o Hospital. Em junho de 2020, a venda da coleção gerou mais de R$ 15 mil ao Hospital de Câncer de Catanduva.

Sobre o HCC

O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto de 2020 e oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal.

As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17) 3311-3365.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local