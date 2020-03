Loja de Produtos de Limpeza Arrecada Mais de R$3 Mil em Prol do HCC

Na última terça-feira, 10 de Março, a equipe de uma loja de produtos de limpeza fez a entrega de um cheque no valor de R$3.030,00 para o Hospital de Câncer de Catanduva. A quantia foi arrecadada em uma campanha realizada do dia 10 a 15 de Fevereiro onde 100% dos produtos vendidos foram revertidos para o HCC.

“Quando alguém do nosso convívio passa pelo processo de tratamento contra o câncer, isso nos desperta a olhar ao próximo de uma forma diferente, com mais amor, com um sentimento de que podemos fazer algo a mais para ajudar, aliviando de alguma forma o sofrimento tanto dos pacientes, quanto de seus familiares. Esse sentimento de amor ao próximo é que nos move, nos transforma e nos faz agir”, informou a equipe do estabelecimento.

A ação foi alusiva aos 51 anos da empresa em Catanduva, que desenvolve, produz, comercializa e presta suporte técnico relativo aos produtos químicos para a higienização de ambientes profissionais e industriais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local