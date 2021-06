Lockdown também afeta o cotidiano dos pets, afirma veterinária

O decreto de lockdown em Catanduva permite que apenas serviços essenciais continuem em funcionamento até o próximo dia 29 de junho. Com isso, os passeios com cães, gatos ou outros bichos de estimação estão proibidos em vias públicas.

A médica veterinária Melissa Bueno, é contrária à medida que restringe o passeio com os pets, uma vez que esse tipo de atividade que transmite o vírus.

“Com bom senso, eu entendo que os passeios podem acontecer. O tutor deve utilizar máscara, levar o álcool em gel e apenas dar uma volta com seu cão ou gato, sem parar para conversar”, explica.

Segundo a médica veterinária, a mudança na rotina pode levar ao estresse e, assim, à depressão, ansiedade, agressividade.

E quais são as alternativas para garantir a saúde e o bem-estar dos pets em meio ao isolamento rígido? Melissa dá algumas orientações.

– estimule brincadeiras – brinque com bolinhas

– isca para gatos – corridas

– esconda objetos

“Você pode fazer brincadeiras o dia todo, mas com atenção especial para o horário em que o animal iria para o passeio. E lembre-se de: não dar muita comida, dê ainda mais atenção e carinho, fique mais junto, pegue no colo. Se você mora em apartamento e é possível, fique na sacada ou na janela para observar o movimento”, enumera.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local