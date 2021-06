Lockdown: Equipes da Guarda Civil Municipal e da Vigilância Sanitária realizam blitz

Na manhã de ontem, dia 15, início do lockdown em Catanduva as equipes da Guarda Civil Municipal e da Vigilância Sanitária realizam blitz em ruas e avenidas da cidade. Os agentes estiveram na Avenida Theodoro Rosa Filho, Avenida Comendador Antônio Stocco e Estação Cultura.

O objetivo foi orientar os munícipes e averiguar possíveis irregularidades diante das regras do novo decreto. De acordo com a Prefeitura, até o fechamento desta 79 pessoas foram abordadas e 2 autuadas – sem justificativa para circulação.

Segundo o decreto a circulação de pessoas e veículos em vias públicas é permitida apenas para: aquisição de medicamentos, atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais; embarque e desembarque no terminal rodoviário; entrada ou saída do município; atendimento de urgência ou necessidades inadiáveis e prestação de serviços.

Os munícipes devem estar munidos com documentos necessários para a circulação em vias públicas, tais como: RG, CPF e comprovante de endereço; nota fiscal de compra ou prescrição médica; atestado (atendimento médico); carteira de trabalho, contrato social ou declaração; tíquete ou imagem da passagem e comprovante de urgência ou necessidade inadiável.

O descumprimento do decreto acarretará em multas e penalidades.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local