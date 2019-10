Lixos Espalhados Na Praça Da República Geram Reclamações

Algumas reclamações de lixos espalhados na Praça da República estão causando certo desconforto por parte da população que ali frequenta. A reclamação consiste em que depois do término do expediente do comércio, o acúmulo de papéis, sacos plásticos, resto de comidas e papelão está por todos os locais de passagem de pedestres.

Em contato com a Engelimp, empresa contratada para o serviço de varrição de ruas de Catanduva, o proprietário, Vanderlei de Carvalho, afirma que a empresa faz diariamente a limpeza no local. Com funcionários programados desde às 7 horas até às 14h e depois retorna somente no outro dia. Por isso, consequentemente, se a calçada fica suja depois desse horário, a limpeza será efetuada apenas no dia seguinte. O empresário ressalta ainda que isso depende também da conscientização da própria população.

Andréa é umas das funcionárias e também tem a responsabilidade de vistoriar o trabalho nos setores mapeados da Engelimp e contou que todo dia é feita a limpeza, existem 14 varredoras, cada uma no seu setor, mas todas conseguem fazer um ótimo trabalho. “O que nos limpadoras vemos é a falta de conscientização das pessoas como lojistas e consumidores em não jogar os lixos nas lixeiras e por falta de respeito acabam jogando no chão”.

Ela também conta que na Praça da República assim como no centro passa-se duas vezes varrendo para retirar o lixo na parte da manhã e na parte da tarde. “Como nosso serviço termina antes das lojas fecharem, as pessoas continuam sujando e somente às 7h começamos nosso serviço, mas quando as lojas reabrem de novo toda a praça já está limpa”, explica a responsável pela limpeza.

Andrea espera que a população tenha mais cuidado e se conscientize em jogar lixo nas lixeiras evitando assim o transtorno da sujeira jogada no chão.

Ariane Pio

Da Reportagem Local