Livro Traz Orientações Sobre Eleições Municipais E O Funcionamento Da Democracia

O cientista social e político Humberto Dantas preparou o Guia do Voto – Eleições Municipais.

O livro é gratuito e está disponível para download no site www.programacidadania.org.br. Devido as eleições de 2020 vão eleger 5.570 prefeitos, novos ou reeleitos, e cerca de 60 mil vereadores o guia tem o intuito de explicar como este complexo processo eleitoral funciona e o papel das cidades na democracia brasileira.

O projeto faz parte do Programa Cidadania da Votorantim, desenvolvido para gerar conhecimento, promover educação política e implementar ações que contribuam para um bom ambiente democrático no país.

Em 2018, a Votorantim produziu a primeira edição do Guia, focado no incentivo ao voto consciente nas eleições federais e estaduais, também com autoria de Humberto Dantas. Para a edição 2020, em 90 páginas, o autor aborda as eleições municipais e explica de forma simples o peso dos municípios na nossa realidade política e social.

No Guia, Dantas aproveita as peculiaridades do pleito municipal para propor uma reflexão sobre a importância das eleições, sob os princípios do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. O leitor é convidado a pensar em si mesmo como cidadão, em seus desejos e aspirações, e na sua relação com o outro, pois democracia é sobretudo a estratégia para solucionar problemas e realizar ações de forma coletiva. Por fim, o livro trata da relação dos cidadãos com as instituições e das instituições entre si.

O Guia do Voto também está disponível na versão e-book, gratuito, acessada nas lojas da Amazon e Google Livros. http://www.programacidadania.org.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local