Live Solidária Mobiliza Entidades Nesta Sexta-feira em Prol da ONG BTO

Live solidária realizada em Catanduva vai mobilizar entidades nesta sexta-feira. O evento faz parte de ações em prol da Organização Não Governamental (ONG) BTO e terá aulas de FitDance, Zumba e Aeróbica Mix, com os professores Julian Castro, Natalia Brito, Rafael Moreno, Bianca Argolo e Aislan Souza, time conhecido na cidade por diversas apresentações. O evento que já teve a autorização do comitê de enfrentamento ao Covid-19, da prefeitura, ainda terá moda e música com o Dj Juninho.

A transmissão será pelo canal do Youtube da Shanti Casual Fitness que apresenta o evento. “Esperamos arrecadar o máximo de donativos, alimentos perecíveis e não perecíveis, nossa equipe está preparada para receber de braços abertos toda a ajuda que vier. Somos gratos por tudo que fizemos até hoje, a cada sorriso a cada gesto de gratidão”, diz a vice-presidente da Ong, Martha Berrance.

A Ong BTO, começou há cinco meses, no início da pandemia, com o objetivo de ajudar as famílias que perderam renda e passam por dificuldades financeiras. São assistidas diariamente 100 famílias carentes da cidade, em diversos bairros. Até hoje a Ong BTO já distribuiu desde março, 13 mil marmitas, 400 cestas básicas, 180 caixas de leite. São sete colaboradores e 4 voluntários que trabalham diariamente.

A Ong BTO conta com o apoio de mais 13 associações e entidades da cidade e também recebe doações: Para destinação em dinheiro: Em conta bancária – Caixa Econômica Federal, agencia 299 conta: 44293-2 ou pelo whatsapp (17) 99742-7273

Alimentos, produtos de higiene pessoal, de limpeza, fraldas também podem ser doados.

Karla Konda

Editora Chefe

