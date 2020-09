Live Sobre ‘O Esporte Como Ferramenta De Inclusão’ É Realizada Hoje Com Atletas

A Live Conversa sobre Inclusão que será realizada hoje (17), trará como conversa sobre a importância do esporte na vida da pessoa com deficiência, com a participação muito especial do ex-atleta paralímpico e recordista mundial, Clodoaldo Silva, do atleta paralímpico de basquetebol sobre rodas, Jatobá, e da atleta catanduvense de natação, Angélica Oliveira.

O evento tem parceria com Projeto para surdos de Catanduva.

Clodoaldo Francisco da Silva, conhecido como Tubarão das Piscinas, (Natal, 1 de fevereiro de 1979) é um nadador paralímpico brasileiro. Por conta de uma falta de oxigenação durante o parto, ele nasceu com paralisia cerebral, o que afetou seus membros inferiores.

Considerado o atleta paralímpico mais popular do Brasil. Suas conquistas ajudaram o país a reconhecer o esporte de alto rendimento para pessoas com deficiência.

O atleta possui 14 medalhas paralímpicas (6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes) e acumula mais de 700 medalhas na sua carreira. Ele foi o responsável por ascender a Pira Paraolímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.

O paratleta sobre rodas Paulo Cesar dos Santos, conhecido como ‘Jatobá’, é campeão nos âmbitos paulista, nacional e sulamericano. Pelo CAD – Clube Amigos dos Deficientes São José do Rio Preto –, entidade a qual é um dos idealizadores, é bicampeão e também campeão sulamericano.

