Live Show Catanduva Beats Será Realizada em Dois Dias Nesta Semana

A programação cultural em Catanduva segue sendo realizada. Logo neste início do ano, a DJ Juninho Produções vai realizar a Live Show Catanduva Beats nos dias 06 e 07 de janeiro.

O evento vai ser transmitido ao vivo pelo Canal DJ Juninho | Catanduva – SP na plataforma YouTube, a partir das 20h30. Participarão os DJs André Fernandes e Ricardinho. Os três Disc Jóqueis catanduvenses vão apresentar mixagens e remixagens ao vivo de músicas nacionais e internacionais. Haverá também um cenário com iluminação e painéis de led de última geração como atração à parte.

O evento é projeto apoiado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020.

Da Reportagem Local