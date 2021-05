Live em Comemoração ao Aniversário de Novais Distribui Brindes aos Munícipes

No último sábado (22) foi realizada uma live em comemoração ao aniversário de Novais. O município completou 29 anos no dia 19 de maio. O evento foi promovido pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Câmara e a Prefeitura de Novais. A live reuniu diversas atrações com a presença de Letícia Tombini, Laelson Rodrigues, Pagode do Povo e Paredão da Pisadinha. Além de muita música com artistas da cidade, o evento distribuiu diversos brindes. Os munícipes que interagiram durante live concorreram ao sorteio promovido na página oficial da Prefeitura de Novais que engajou mais de 60 mil comentários.

Foram sorteados mais de 45 prêmios, dentre eles cestas básicas, vale pizza, vale bolo, roleta de açaí, fardos de refrigerante, caixa de leite. Além de chapinha, secador de cabelo, vale com limpeza de pele, hidratação e escova, vale com direito a manicure, bolsa feminina e infantil. A live também realizou sorteio de vale compras no valor de R$40,00; R$50,00 e R$100,00. Todos os prêmios foram doados pelos comerciantes, vereadores e comunidade. Vale ressaltar que o evento seguiu todos os protocolos sanitários contra a covid-19. Todos os artistas e equipe de organização foram submetidos a testes para detecção do novo coronavírus.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local