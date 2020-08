Live Do #Emcasacomsesc Trará Dança Com Temas Atuais Sobre Natureza E Pandemia

A ação #EmCasaComSesc proporciona o encontro do público com artistas das mais diversas linguagens e estilos, em ambiente digital. Desde abril, o Sesc São Paulo oferece transmissões ao vivo, direto da casa do artista ou do atleta convidado para a casa do público, com conteúdos voltados à música, teatro, dança, circo, contação de histórias e esportes.

Como num sonho pandêmico, a proposta da live-performance Floresta, de Marina Guzzo, é ativar um desejo de floresta no espaço improvável da sala de casa, ou de qualquer lugar. A obra, que será apresentada hoje (18). A experiência recupera formas de ação presentes tanto no pluralismo dos conhecimentos originários como nas práticas de reflorestamento. O que se apresenta é um movimento em direção à capacidade de encantamento do mundo como estratégia de redesenho do real e do presente. A concepção, coreografia e performance é da própria artista, acompanhada de João Simão, que também assina a paisagem sonora. Artista e pesquisadora das artes do corpo, Marina concentra suas criações na interface das linguagens artísticas e a incerteza da vida contemporânea, misturando dança, performance e circo para explorar os limites do corpo e da subjetividade nas cidades e na natureza.

Já na quinta-feira (20), acontece a apresentação Cartas para um Outro Tempo, com Letícia Forattini e Otávio Portela, da São Paulo Companhia de Dança. O trabalho reflete sobre o momento atual provocado pela pandemia do novo coronavírus. O duo, que conta com dramaturgia do artista convidado Bastian Thurner, tem como ponto de partida a conexão à distância – única comunicação disponível durante o isolamento – e as sensações provocadas por esses tempos. Para retratar inquietações pessoais e coletivas de hoje, os artistas resgatam a memória afetiva da correspondência por meio de cartas e se inspiram em mensagens cheias de esperança sobre o futuro e o presente, escritas por seus familiares e amigos próximos. A criação é inédita e será dançada pelos artistas no espaço doméstico, um lugar de memória e de estabelecimento de relações afetivas e de onde se observa a passagem dos dias.

Parte das atividades estão disponíveis no canal da instituição no YouTube: http://www.youtube.com/sescsp.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook