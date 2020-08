Live Discutirá O Aumento Da Violência Contra A Mulher Durante A Pandemia Na 3ª-Feira

AA próxima live da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança (ESGPPJS) do Centro Universitário Internacional Uninter trará o tema sobre violência domestica e familiar contra mulher. A transmissão acontece na próxima terça-feira (11), às 19h e contará com a participação de Debora Veneral, diretora da ESGPPJS, e Luciana Almeida da Silva Teixeira, mediadora do Grupo de Estudos Direito e Gênero da ESA OAB/RS.

No Brasil, a violência doméstica e familiar contra a mulher apresenta coeficientes altos. Em 2019, por exemplo, foram abertos 563,7 mil novos processos. Com o distanciamento social proporcionado pela pandemia, 2020 pode ficar com um número ainda mais elevado.

“Estamos passando por um momento único, que mudou o nosso dia a dia, e analisá-lo é importante. Com o isolamento social, a convivência familiar foi intensificada e, com ela, surgiu a instabilidade emocional, a insegurança e o medo pela incerteza em relação aos acontecimentos futuros. Somado aos fatores emocionais está o fator financeiro, marcado pela incerteza da estabilidade nas relações trabalhistas e, especialmente, pela ausência de dinheiro”, diz Débora.

Para Luciana, ter duas mulheres debatendo as questões que envolvem o gênero e a sociedade, no Dia da Advocacia, será um marco representativo.

Com o isolamento social, os casos de violência doméstica atendidos pela Polícia Militar aumentaram. Dados indicam que na primeira semana do isolamento social o número de chamados no Paraná aumentou em 15%. Não foi diferente em outros estados, como por exemplo São Paulo, que registrou um aumento de 30%; Rio de Janeiro, com 50%; e o estado de Mato Grosso do Sul, que registrou aumento de 400% no número de feminicídios. Nesse último, enquanto em março de 2019 foram vitimadas duas mulheres, neste mesmo período em 2020, o número aumentou para 10 mulheres — coincidentemente, no mês que se iniciou o isolamento social.

Para acompanhar a live basta acessar: https://www.youtube.com/watch?v= n6R925O__80.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

