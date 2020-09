‘Live da Saúde’ Vai Promover Aula On-Line de Exercícios Funcionais

A Unimed Catanduva vai promover na segunda-feira, dia 21, às 17h30, o projeto “Live da Saúde”, com vídeos ao vivo, gratuitos, realizados por profissionais da cooperativa. O objetivo é promover ações que beneficiem toda a comunidade, inclusive pessoas que não são beneficiárias ou não têm um plano de saúde. A transmissão será pelas páginas oficiais da Unimed Catanduva no Facebook (facebook.com/unimedcatanduva) e Instagram (@unimedcatanduva).

A Live da Saúde trará aula de Exercícios Funcionais, com uma série de exercícios físicos e recomendações para a promoção da saúde e qualidade de vida dos espectadores. O espaço conta com equipamentos e materiais necessários para as atividades presenciais.

“Vamos usufruir do nosso próprio espaço para proporcionar a todos alguns momentos voltados à saúde. Recomendamos que os interessados separem roupas e tênis confortáveis e uma garrafa com água. Para assistir, não esqueça de deixar o celular ou computador conectado em nossa página”, destacou a coordenadora da Medicina Preventiva, Virgínia Bicudo Guardia Grandisoli.

A Unimed Catanduva já vem divulgando vídeos gravados em suas páginas oficiais, com orientações de exercícios para várias idades, além de outras recomendações de saúde. O objetivo é sempre o de promover a saúde da população. As postagens, abertas ao público, são feitas nas redes sociais da cooperativa: Facebook, Instagram e YouTube (youtube.com/UnimedCatanduvaOficial).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local