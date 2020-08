“Live da Saúde” Alcançou Mais de 60 mil Pessoas na Internet

O projeto “Live da Saúde”, desenvolvido pela Unimed Catanduva, já alcançou mais de 60 mil pessoas nas redes sociais. As ações envolvem, principalmente, os departamentos de Medicina Preventiva e Comunicação e são voltadas à toda comunidade, com dicas de saúde e orientações de atividades físicas totalmente gratuitas.

Considerando o alcance orgânico, ou seja, sem qualquer custo de postagem patrocinada pela Unimed Catanduva, foram alcançadas 47.205 pessoas. Além disso, as publicações tiveram quase 20 mil visualizações. Algumas delas alcançaram cerca de 2,7 mil pessoas nas duas plataformas.

Cada live traz um tema diferente: são atividades de alongamento, funcional, ginástica localizada, cuidados com a mente e alimentação, dicas sobre como se exercitar ou manter uma dieta equilibrada, dentre outros assuntos.

A primeira ação ao vivo foi realizada no Dia Mundial da Saúde e contou com a participação das profissionais Cíntia Marques Leal Zolin, educadora física, Ana Maria Brambilla, psicóloga, e Thais Possetti Sangaleti, nutricionista. As três atuam na equipe de Medicina Preventiva, sob a supervisão da enfermeira Virgínia Bicudo Guardia Grandisoli.

