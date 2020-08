Live da EDUCA Entrevista ‘Zé Mário’, Preparador Físico de Futebolistas

A série de lives organizada pela Coordenação do curso de Educação Física UNIFIPA Catanduva traz nesta sexta-feira, dia 21, entrevista especial com o Prof Me. Zé Mário Campeiz, o ‘Zé Mário’ falará sobre o cenário atual do futebol.

Zé Mário é Mestre em Ciências do Esporte pela UNICAMP. Tem especializações em Pedagogia, Bases Científicas da Performance do Treinamento Desportivo, Bases Neuromecânicas do Movimento Humano e Ciências do Treinamento Esportivo. Atuou como preparador físico de times, como o Cruzeiro EC, Santos FC, São Paulo FC e do Jubilo Iwata FC (Japão). Para os interessados em acompanhar a live será transmitida direto do Instagram oficial do curso @efunifipa e conduzida pelo docente Prof. Dr. José Cláudio Jambassi Filho a partir das 18h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

