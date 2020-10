Live da Dupla Althair e Alexandre em Prol do HCC Arrecadou Mais de 600 kg de Alimentos

A Live Solidária realizada pela dupla Althair e Alexandre arrecadou 630 kg de alimentos, além de 943 litros de leite e R$ 200, através do QRCode do Hospital de Câncer de Catanduva.

O show foi realizado no dia 19 de Julho e as arrecadações foram entregues no dia 08 deste mês.

“Neste período de pandemia, o HCC perdeu ajuda financeira, pois a maior parte dela vinha de eventos realizados pelos voluntários. As lives têm contribuído, e muito, para continuarmos com os tratamentos dos pacientes do HCC. A equipe e os pacientes agradecem aos parceiros, que estão abraçando essa causa e nos ajudando”, destacou a gerente de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, Angélica Rodrigues.

O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva já realizou mais de duas mil sessões de tratamento, num total de 143 pacientes, média de 24 ao mês. O HCC disponibiliza para 19 municípios o tratamento completo contra o câncer, com atendimento ambulatorial, internações, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia, possibilitando conforto e agilidade aos pacientes no tratamento por estarem mais próximos de casa, além de médicos e equipe multidisciplinar especializada. Com recepção acolhedora, consultórios médicos, salas de exame, repouso e equipamentos médicos de última geração.

O HCC está em fase de credenciamento no Ministério da Saúde para que, através do SÚS, possa receber recursos para o tratamento dos pacientes. Enquanto o credenciamento não é finalizado, 100% das sessões de radioterapia são pagas com recursos próprios da Fundação Padre Albino, por meio de doações da comunidade e emendas governamentais. As doações para o HCC também podem ser feitas pela conta de energia elétrica, depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 / (17) 3311-3365 e (17) 99789-8343.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local