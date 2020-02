Lista De Aprovados Nos Cursos EaD Da Modalidade Aberta Do CPS É Divulgada

Já está disponível, no próprio site da CPS – Centro Paula Souza, o resultado do exame presencial da modalidade aberta dos cursos técnicos a distância de Administração, Comércio e Secretariado oferecidos pela autarquia do Governo do Estado de São Paulo. A prova foi realizada no dia 14 de dezembro de 2019, nas Etecs – Escolas Técnicas Estaduais credenciadas como polos do programa de EaD – Educação a Distância do CPS em todas as regiões do Estado.

A avaliação contou com 30 questões objetivas de múltipla escolha, que são relacionadas a temas comuns e específicos tratados nos livros e nos programas de vídeo dos cursos.

A modalidade aberta

“Os cursos técnicos a distância do CPS na modalidade aberta são gratuitos e têm carga horária de 800 horas, divididas em três módulos. Os estudantes que obtêm as notas necessárias recebem a certificação técnica – oferecida de acordo com o término dos módulos, após prova presencial – e o diploma técnico, na conclusão do curso. As aulas são transmitidas pela internet e podem ser acessadas a qualquer momento via smart TV, computador, celular ou tablet. Os livros e os vídeos estão disponíveis no site”, informa nota oficial do CPS.

Vale ressaltar que os cursos técnicos a distância também são oferecidos nas modalidades online e semipresencial, sendo que o ingresso nessas opções se dá por meio do Vestibulinho. Para outras informações, é possível acessar o site https://www.cps.sp.gov.br.

Da Reportagem Local