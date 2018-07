Lista de Aprovados No Vestibulinho Da Etec Elias Nechar Está Disponível

A relação dos classificados no processo seletivo da Escola Técnica Elias Nechar para o segundo semestre de 2018 já está disponível. Os candidatos podem conferir a relação através do site www.vestibulinhoetec.com.br ou na própria unidade de ensino. Os classificados na primeira chamada têm até quarta-feira (18) para realizar a matrícula.

A lista inclui quem se inscreveu no primeiro termo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA, nos demais cursos técnicos (presencial, semipresencial e online), no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo e para os cursos de especialização técnica.

A segunda lista de convocação será divulgada no dia 19, próxima quinta, e os convocados tem até a sexta (20) para realizar na matrícula na instituição. Se as vagas não forem preenchidas após a segunda chamada, outras listas poderão ser divulgadas na Etec. Cabe ao candidato comparecer na unidade em que pretende estudar para acompanhar a convocação.

A matrícula dos convocados dependerá da apresentação dos seguintes documentos: requerimento de matrícula, fornecido pela Etec, preenchido e assinado. Se o candidato tiver menos de 16 anos no momento da matrícula, caberá a seu responsável legal assinar o documento; cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG) ou da cédula de identidade de estrangeiro (RNE) ou da carteira nacional de habilitação, com foto e dentro da validade, ou do documento expedido por ordem ou conselho profissional, como OAB, Crea, Coren e CRC. É preciso também levar cópia simples com apresentação do original ou autenticado em cartório do CPF; e duas fotos 3×4 recentes e iguais.

Os aprovados no primeiro termo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA, nos cursos técnicos, nas vagas remanescentes ou nos cursos de especialização ténica podem acessar o site para conferir os demais documentos a serem apresentados.

SERVIÇO

A Etec Elias Nechar está localizada na Rua Guariba, 800 no Jardim Bela Vista. Os telefones para contato são: (17) 3522-2408 ou (17) 3041-1742 ou (17) 3522-2200