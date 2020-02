Lista com Aprovados em Seleção Para Agente de Endemias é Divulgada

A lista com os 20 aprovados no processo seletivo para contratação temporária de 20 agentes de endemias foi divulgada pela Prefeitura. Os nomes dos possíveis novos integrantes do quadro de trabalhadores foram divulgados ontem no Diário Oficial do Município. Todos os aprovados foram convocados para apresentarem documentações exigidas ainda hoje.

De acordo com o comunicado do setor de recursos humanos da Prefeitura, os aprovados no processo devem comparecer das 09 às 11 horas ou das 13h às 16 horas no 2º andar da administração municipal. Aqueles que não forem, serão considerados desistentes.

Dentre os documentos, é preciso entregar – Certidão de Antecedentes Criminais (original) do Cartório Distribuidor do Fórum; Certidão de Antecedentes Criminais da Secretaria de Segurança Pública, Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.gov.br., ou no Cartório Eleitoral; Certificado de Reservista (cópia), se do sexo masculino; Documento comprobatório do estado civil; Carteira de Identidade – Não será aceito CNH; Cadastro de Pessoa Física – CPF, Original do: Histórico/Diploma do Ensino Médio Completo e dos classificados que pontuaram no “Grupo I”, Comprovantes de endereço; Carteira de trabalho; Foto 3×4 recente; Dirigir-se a MWA, para realizar o Exame Medico Admissional, Se for aposentado levar documento que comprove o tipo de aposentadoria, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos filhos menores de 21 anos, Caderneta de vacinação (cartão da criança) para os filhos menores de 07 anos e Atestado de freqüência à escola para os filhos maiores de 07 e menores de 14 anos.

A contratação será temporária, por seis meses, e poderá ser prorrogada por igual período. O agente de endemia terá de trabalhar 40 horas por semana. Sua atribuição será focada no trabalho de vistorias de rotina, bloqueios de controle de criadouros, nebulização costal, vistorias em imóveis especiais e pontos estratégicos, atividades de intensificação em pontos específicos após levantamento de densidade larvária.

As despesas com as contratações serão custeadas com recursos federais, vinculados à manutenção das atividades de Vigilância em Saúde.

Karla Konda

Editora Chefe