Lions realiza evento “Embalos de Sábado à noite” com renda à Arcos

Neste sábado (30), às 21h, acontece o evento “A Volta dos Embalos de Sábado à Noite”, promovido pelo Lions de Catanduva, no PUB do Clube de Tênis Catanduva. A ideia é reunir o melhor da música das décadas de 80 e 90, com os tops DJs que fizeram história em Catanduva: Serginho Melhado, Ernestinho, Eros e Duran.

Segundo os organizadores, o evento é 100% beneficente e terá toda a renda revertida para a Arcos – Associação e Rede de Cooperação Social. A Arcos promove sua Campanha de Natal 2019, com arrecadação que será distribuída entre 30 entidades de Catanduva e região.

O ingresso é R$35,00 e pode ser adquirido na Bios Computadores, Ouromil Joias e Rede Central. “Vale ressaltar que é um evento totalmente com cunho social, então contamos com a participação de todos, para que possamos arrecadar o máximo de verba e ajudar aqueles que tanto precisam”, destacam os organizadores.

A ARCOS possui com principal objetivo unir forças para a proteção e o bem dos direitos fundamentais dos seres humanos, especialmente aqueles que mais necessitam, em razão de sua condição de particular vulnerabilidade social.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local