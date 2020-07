Lions Clube Catanduva Tem Novo Casal De Presidentes E Lançam “Happy Lions Na Caixa”

O novo casal presidente do Lions Clube Catanduva Distrito LC – 6, Ano Leonístico 2020/2021, Edmar e Lauene Schettini, lançaram uma novidade o “Happy Lions na Caixa”.

A ideia traz um novo conceito de Happy Hour em tempos de pandemia. Desta forma o Happy Hour poderá ser levado até a sua casa, já que os tempos são de evitar as aglomerações. Com a assinatura Schettini e qualidade garantida de um dos Buffets mais respeitados da cidade, a caixa vem com: Torta de frango, Escondidinho de carne seca, Escabeche de lagarto, Beringela, Patê, Torrada, Coxinha e Esfirra, servindo de 3 a 4 pessoas, no valor de R$120.

A retirada do “Happy Lions na Caixa” será realizada no dia 07 de agosto, das 17h30 às 20h40 na sede do Lions – Rua Municipal 1134.

Edmar e Lauene mostram que é possível se reinventar e buscar soluções criativas para driblar as adversidades e continuar fazendo o bem e praticando a solidariedade.

Com o lema Servir por Amor, o Lions Clube de Catanduva ajuda e apoia diversas entidades beneficentes e ações benemerentes ao longo do ano. Todo dinheiro arrecado será revertido para essas ações.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

