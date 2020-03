Lions Clube Catanduva Realizará O Famoso ‘Happy Hour’ Com Renda Solidária

O Lions Clube Catanduva irá oferecer no próximo dia 27 de março, sexta-feira, o tradicional Happy Hour do Lions. O evento terá início as 19h30 na Sede do Lions e promete badalar o mês de março. O convite está sendo comercializado por R$ 50 e inclui, além das delícias do cardápio, água e sobremesa, já bebidas alcoólicas, refrigerantes e sucos serão vendidos a parte. Toda a renda do Happy será revertida para instituições beneficentes da cidade.

O casal presidente do Lions Clube Catanduva, Walmir e Regina Bocchini detalha que o evento tem tradição e é concorrido. “O Happy Hour do Lions é um evento tradicional que fazemos anualmente em nosso clube, envolvendo toda a sociedade, contribuindo com as instituições beneficentes de Catanduva. Nossos companheiros Leão e Domadoras estão vendendo os convites e vale dizer que são limitados e concorridos”, explica o casal. No cardápio do Happy Hour há diversidade de petiscos, molhos, pãezinhos e muita cerveja gelada. A organização destaca que a grande surpresa da noite ficará por conta da sobremesa. “Todo o evento é organizado e pensado pelos membros do Lions Clube Catanduva, que no dia trabalham como voluntários tanto na montagem do evento, como servindo as mesas. O cardápio é preparado com muito carinho e cuidado”, complementa o casal. O Lions Clube fica na Rua Municipal, nº 1134. Facebook: Lions Catanduva

História

O Lions Clube realiza com frequência ações, campanhas de trânsito, arrecadação de óleo, gelatina, concurso de cartazes nas escolas, campanhas de óculos, entre outras. O Lions Clube Internacional possui mais de 100 anos servindo à humanidade, com 1,4 milhão de Leões ao redor do mundo e 47.000 Lions Clubes espalhados em mais de 200 países. Um dos maiores Clubes do mundo traz em seu lema servir com bondade, colocando em primeiro lugar as necessidades do próximo, das comunidades e do mundo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local