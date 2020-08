Linhas de Crédito: Pronampe é Prorrogado Por Mais 90 Dias

O Governo Federal prorrogou por três meses o acesso às linhas de crédito do Pronampe, que estavam previstas para terminar ontem, 19 de agosto, e agora vão até 19 de novembro de 2020. Diante da grande demanda por essas linhas, recentemente o governo havia anunciado a ampliação dos recursos em R$ 12 bilhões, pois o orçamento inicial do programa, que era de R$ 15,9 bilhões, esgotou-se em menos de um mês.

“Para as empresas, essa segunda fase do programa é interessante, mas é preciso se adiantar para conseguir esse crédito, já que dados apontam que, apenas na Caixa, a demanda reprimida por essa linha é de R$ 5 bilhões”, explica o diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos.

O programa objetiva desenvolver e fortalecer as organizações com linhas que taxas de juros anuais máximas iguais à taxa Selic, acrescidas de 1,25% sobre o valor concedido, abaixo das oferecidas comumente pelo mercado. O Pronampe é destinado às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP) que tiveram receita bruta total no exercício de 2019 de até R$ 4,8 milhões. Os microempreendedores individuais (MEI) também estão incluídos. Nesse grupo, estão também as empresas do Lucro Presumido e as do Lucro Real, desde que se enquadrem no limite de faturamento.

