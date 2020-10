Limpeza no São Domingos e Córregos de Catanduva Continua Avançando

A dragagem dos córregos de Catanduva continua avançando. Na quinta-feira, dia 29, as equipes da Prefeitura atuavam no rio São Domingos, no cruzamento com a rua São Paulo.

O serviço já foi concluído no trecho canalizado do Barro Preto, ao longo da avenida Benedito Zancaner, e do Minguta, na avenida José Nelson Machado. Passarão pelo mesmo procedimento os córregos Fundo, entre o Bela Vista e o Jardim do Bosque, e Retirinho, entre o Vertoni e o Conjunto Euclides. Pra completar, toda a extensão do rio São Domingos, inclusive a parte canalizada, receberá a limpeza.

Duas máquinas atuam de forma simultânea, para agilizar o andamento do serviço. Desde 2017, quando a limpeza foi retomada, o trabalho é feito com maquinário e funcionários da própria Prefeitura de Catanduva, sempre no período que antecede o verão. De lá para cá, a cidade não registrou cheias no rio São Domingos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local